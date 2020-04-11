Yasağı dinlemeyip sokağa çıkan 50 kişiye ceza kesildi

Elbistan’da, sokağa çıkma yasağına uymayan 50 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu’na muhalefet suçundan idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda Elbistan’da vatandaşlar evlerine kapandı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri, ilçe merkezine çıkan tüm ana caddeleri güvenlik şeridi ve barikatlarla kapatırken, tüm mahallelerdeki devriyeler de yoğunlaştırıldı. Şehir merkezine çıkan bütün ana caddeler şerit ve barikatlarla kapatıldı. Diğer ana arterlerde de kontrol noktaları oluşturuldu. Açık olan fırınların çevresinde de sürekli denetimler yapıldı. Yasak kapsamı dışında oldukları için sokağa çıkanların da çalışma ve izin belgeleri kontrol edildi.

Saat 24.00’ten beri sahada olan polis ekipleri, genelgede yer alan şartları taşımamasına rağmen sokağa çıkan 50 kişiye idari işlem uyguladı. Bu kişilerden 47’sine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten, 3’üne de Kabahatler Kanunu’na muhalefetten idari para cezası kesildi. Polis ekiplerinin, ilçedeki denetimlerinin yasağın kalkacağı 12 Nisan Pazar saat 24.00’e kadar aralıksız devam edeceği belirtildi.

​Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.





