Yasağı da karınlarındaki yumurtaları da umursamıyorlar

Elbistan’da avlanma yasağı olmasına ve karınları yumurta dolu olmasına rağmen usulsüz bir şekilde balık avı yapanlara yönelik denetimler aralıksız sürüyor.

Ceyhan Nehri ve Söğütlü Çayı başta olmak üzere tırıvırı denilen ağ ve olta ile avlanırken yakalananlara da ceza yağıyor.

Elbistan’daki iç sularda yaşan balık türleri, yumurtlama döneminde bulunuyor. Balık popülasyonunu korumak amacıyla iç sularda her yıl bu zamanlarda avlanma yasağı uygulanıyor. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ve polis ekipleri, yıl boyunca yaptıkları denetimleri balıkların en hassas dönemi olarak kabul edilen yumurtlama mevsiminde daha da sıklaştırıyor. Başta Ceyhan Nehri olmak üzere Söğütlü Çayı’nda av yasağı sona erene kadar sıkı denetim yapılacak. Tüm uyarılara rağmen kaçak olarak balık avlayanlar yüklü para cezaları ile karşı karşıya kalacak. Karınları yumurta dolu olan balıkları avlayanların 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefet suçundan kesilecek binlerce liralık cezalara da hazırlıklı olması gerekecek.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetleri ile birlikte ortaklaşa bir şekilde kaçak avcılıkla mücadeleye başladı. Yapılan ihbarlar ya da denetimlerde ise yakalananların sayısı azımsanamayacak boyutta. Kaçak avcılık yaparken tespit edilen şahıslar, önce kameralarla kayıt altına alınıyor. Kaçak avlanan şahısları, sığındıkları bahaneler kurtaramıyor. Önce tutanak tutuluyor ve avlanan balık miktarı da göz önünde bulundurularak idari para cezası kesiliyor.

Yetkililerse vatandaşlardan av yasağı dönemine mutlaka uymalarını istiyor. Özellikle yumurtlama döneminde avlanan her balığın, gelecek nesli tehlikeye düşürdüğünü belirten yetkililer vatandaşlardan bu konuda daha hassas davranmasını bekliyor.