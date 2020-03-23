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Yasağa uymayan yaşlılara 392 TL para cezası yazmaya başlandı

Elbistan’da, yasağın ilk gününde sokağa çıkan 65 yaş üstü yaşlıları sadece uyaran polis, Kabahatler Kanunu’na göre bu kuralı çiğneyenlere 392 TL para cezası kesmeye başlandı.

Yasağa uymayan yaşlılara 392 TL para cezası yazmaya başlandı
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İçişleri Bakanlığı’nın, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik olarak başlatılan sokağa çıkma yasağı, 2.gününe girdi. Yasağın ilk gününde, hafta sonu olmasını da fırsat bilen 65 yaş üstü birçok yaşlı, yasağa uymayarak kendisini dışarı attı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri de bu kapsamda denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri, vatandaşlara evde kalmaları yönünde anonslar ile kimlik kontrolleri yaptı.  Polis ekipleri, şehrin birçok noktasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş üstü vatandaşları sözlü şekilde uyararak evlerine dönmelerini sağladı. Yasağın ikinci gününde de aynı tutumlarını sürdüren 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik olarak Kabahatler Kanunu’nu doğrultusunda ceza yazmaya başlandı. Tüm uyarılara rağmen sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara 392’şer TL para cezası kesildi.

Bu yöndeki tedbirlerini yoğunlaştıran resmi ve sivil polis ekipleri, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların da yardımına koşmayı sürdürüyor.


Yerel Manşetler
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Yasağa Uymayan Yaşlılara 392 TL Para Cezası Yazmaya Başlandı
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