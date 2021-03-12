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Yasadışı ve usulsüz avcılığın 1 yıllık bilançosu belli oldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, 2020 yılında usulsüz ve yasadışı avlandığı gerekçesi ile 180 kişiye toplam 255 bin TL idari para cezası ve tazminat cezası uygulandığını açıkladı.

Yasadışı ve usulsüz avcılığın 1 yıllık bilançosu belli oldu
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kaçak ya da yasadışı olarak avlanan şahıslara göz açtırmadı. 7 gün 24 saat boyunca denetimlerini sürdüren ekipler, yaban keçisi, tavşan ve keklik başta olmak üzere av yasağı bulunan hayvanları avlayan kişilerin gözünün yaşına bakmadı. Kaçak ve usulsüz avla mücadelenin ne kadar etkin yürütüldüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü’nün 2020 yılı denetimlerin sonuçlarına da yansıdı. Kahramanmaraş genelinde yapılan denetimlerde 100’e yakın av tüfeğine el konuldu. Yine kaçak avda kullanılan araçların da mülkiyeti kamuya geçirildi.

İl genelinde yaban hayvanı popülasyonunun devamını sağlamak, nesli tükenmekte olan hayvanları korumak ve kaçak avcılıkla mücadele etmek gibi görevler üstlenen DKMP Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini, orman şeflikleri, jandarma, emniyet, muhtarlar ve fahri av müfettişlerinin de destekleri ile en etkin biçimde devam ettiriyor. Son yıllarda artan teknolojik imkanları da en iyi şekilde değerlendiren DKMP ekipleri, fotokapanlar ve drone ile de kaçak avlanan şahısların tespitinde kullanıyır.

Kahramanmaraş genelinde yasak avlanma olayını en aza indirgemek için başarılı operasyonlara imza atan Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz avda yakaladıkları kişilere, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapıyor. DKMP Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 yılda yaptıkları denetimlerde alınan sonuçlar ve kesilen ceza miktarı belli oldu. Hem arazide yapılan denetimler de hem de kaçak av sonrasında sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan 180 şahsa, 346 adetten oluşan 255 bin 719 TL idari para cezası ve tazminat cezası uygulandı.

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Yasadışı Ve Usulsüz Avcılığın 1 Yıllık Bilançosu Belli Oldu