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Yasadışı keklik avına 2 bin TL ceza

Elbistan’da, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Şar Dağı Avcılar Derneği’nin birlikte yaptığı denetimlerde yasa dışı olarak keklik avlayan bir şahsa, 2 bin TL idari para ve tazminat cezası uygulandı.

Yasadışı keklik avına 2 bin TL ceza

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü Elbistan Şefliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Şar Dağı Avcılar Derneği’nin müfettişlerinin ortaklaşa yaptığı av koruma kontrolleri esnasında bir şahsın Hançıplak Mahallesi civarında yol kenarında gördüğü keklikleri, yasadışı olarak avladığı belirlendi. Avlanma belgesi olmayan şahsın ruhsatsız tüfeğine mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulurken 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan da 2 bin TL idari para ve tazminat cezası uygulandı.

İlçedeki kaçak av denetimlerinin aralıksız olarak süreceği belirtildi.

 


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