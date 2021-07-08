Yasa dışı yayın yapan 1204 site kapatıldı

İl Jandarma Komutanlığından sanal devriye faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği ekiplerince, son 6 ayda internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldığı ifade edildi.

Çalışma sonucunda 1191’i "yasa dışı bahis ve müstehcenlik" içerikli yayın faaliyetleri suç teşkil eden, 13’ü de zararlı yazılım içeren toplam 1204 internet sitesine, ilgili kanun gereğince Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) aracılığı ile erişimlerinin engellenmesinin sağlandığı belirtilen açıklamada, ekiplerin konuyla ilgili çalışmalarının hassasiyetle devam ettiği vurgulandı.