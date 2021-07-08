Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Jandarmadan çiftçilere hayat kurtaracak uyarı
Jandarmadan çiftçilere hayat kurtaracak uyarı
Yasa dışı yayın yapan 1204 site kapatıldı
Yasa dışı yayın yapan 1204...
Yılan hikayesine dönen içme suyu ve katı atık tesisi için 520 milyon lira kaynak
Yılan hikayesine dönen içme suyu...
YBO güreş takımı, milli takım seçmelerine damga vurdu 
YBO güreş takımı, milli takım...
Öztunç: “Santral filtre takılmadan çalıştırılmasın”
Öztunç: “Santral filtre takılmadan çalıştırılmasın”
banner191
banner162

Yasa dışı yayın yapan 1204 site kapatıldı

​​​​​​​Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’nın sanal devriye faaliyetleri sonucunda Türkiye'den ulaşım sağlanabilen 1204 internet sitesi, yasa dışı yayın yaptıkları gerekçesiyle erişime kapattırıldı.

Yasa dışı yayın yapan 1204 site kapatıldı
banner167

İl Jandarma Komutanlığından sanal devriye faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği ekiplerince, son 6 ayda internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldığı ifade edildi.

Çalışma sonucunda 1191’i "yasa dışı bahis ve müstehcenlik" içerikli yayın faaliyetleri suç teşkil eden, 13’ü de zararlı yazılım içeren toplam 1204 internet sitesine, ilgili kanun gereğince Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) aracılığı ile erişimlerinin engellenmesinin sağlandığı belirtilen açıklamada, ekiplerin konuyla ilgili çalışmalarının hassasiyetle devam ettiği vurgulandı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Yasa Dışı Yayın Yapan 1204 Site Kapatıldı