Yarım asırlık okul binasında yıkım çalışmaları başladı

Elbistan’ın en eski okullarından biri olan İsmet Paşa İlkokulu’nun binasındaki yıkım işlemleri başladı. Yıkılan binanın yerine yaklaşık 4,5 milyon liralık yatırımla 24 derslikli bir okul yapılacak.

Güneşli Mahallesi’nde bulunan ve 58 yıldır eğitim-öğretim yapılan İsmet Paşa İlkokulu’nda yıkım işlemlerine başlandı.

Yarım asırdan fazla bir süredir öğrenci yetiştiren İsmet Paşa İlkokulu, 2016-2017 eğitim-öğretim dönemi itibariyle yenileme çalışmaları için Şehit İsrafil Kargı İlkokulu’nda eğitime devam ediyordu. Yıkımla ilgili sürecin tamamlanmasının ardından iş makineleri, okuldaki yıkım çalışmalarının startını verdi. Öğrenci sayısındaki fazlalık ve binanın eski olması nedeniyle alınan yıkım kararının ardından aynı bölgeye 24 derslikli modern bir okul binası yapılacak. Yeni binanın proje maliyetinin ise yaklaşık 4,5 milyon TL olarak hesaplanıyor. Yıkım çalışmalarının kısa bir süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Yeni ve modern binanın yapım çalışmaları ise bahar ayları ile birlikte başlayacak. İsmet Paşa İlkokulu’nun yeni projesi için yüklenici firmaya yaklaşık 450 gün süre tanınacak.

Güneşli Mahallesinde bulunan İsmet Paşa İlkokulu, 1959 yılında tamamlanarak hizmete girmişti. Okuldaki derslik sayısı, 1986 yılında ikinci katın eklenmesiyle 12 ‘ye çıkmıştı. İsmet Paşa İlkokulu, Elbistan’ın ilk beş yıllık okuluydu.



