Yarım asırlık eğitim çınarına plaketli veda

1978 yılında başladığı meslek hayatında Elbistan ve Nurhak ilçelerindeki çeşitli okullarda öğretmenlik ve idarecilik yaptıktan sonra Elbistan Mükrimin Halil Lisesi müdürü olan Ömer Aydın, emekli oldu. Aydın için, birlikte görev yaptığı mesai arkadaşları tarafından bir veda yemeği düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı organizede, Aydın’a plaket takdim edildi.

Programda konuşan emektar eğitimci Ömer Aydın, şunları söyledi:

“1978 yılında başladığım bu ulvi ve şerefli mesleğimi, 11 Mart 2020’de tamamlayarak emekliye ayrılıyorum. Öğretmen arkadaşlarımızın, beni zaman zaman ‘yorgun savaşçı’ gibi değerlendirdiklerini hissediyor ve 41 yıl önce düşüncelerimi dolduran yarınlara yönelik heyecanlı duygularımı, bu defa sizlerin gözlerinden okuyorum. Artık içim rahat ve bu tarih kokan çok sevdiğim Mükrimin Halil Anadolu Lisesi’ni ve öğrencilerimi sizlere emanet ediyorum. Görev yaptığım dönemde okulumuza saygı ve pozitif enerji vermeye çalıştım. Bu durum sizin takdirlerinize bağlı. İnsanın ayinesi iştir; lafa bakılmaz. Çalıştığımız süre boyunca bir hatamız olmuş ise af ola, haklarınızı helal ediniz. Benden yana helal olsun. Birlik ve beraberliğiniz daim olsun. İdaremize sahip çıkınız. Her zaman gösterdiğiniz sevgi ve yakınlık için hepinize şükranlarım sunuyorum. Her birinizi sevgilerimle kucaklıyor ve başarılarınızın devamını diliyorum.”

Mesai arkadaşları da Aydın’a, emeklilik yaşamında başarılar dilediler.







