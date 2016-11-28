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Yargıtay Üyesi Özdek’ten nezaket ziyareti

Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi Veli Özdek, Elbistanın Sesi Gazetesi’ni ziyaret etti.

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Yargıtay Üyesi Özdek’ten nezaket ziyareti

            Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi Veli Özdek, Elbistanın Sesi Gazetesi’ni ziyaret etti.

            Kahramanmaraş Ticaret Borsası (KTB) Elbistan Temsilcisi İbrahim Alagöz ile birlikte ziyarette bulunan Özdek, cenaze nedeniyle Elbistan’da bulunduğunu ifade ederek, bu vesile ile bazı ziyaretlerde de bulunduğunu söyledi.

            Elbistan dışında yaşayan vatandaşların, Elbistanın Sesi Gazetesi’ne ait internet sitesinin abonesi olduklarını dile getiren, Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi Veli Özdek, her fırsatta siteye girerek, ilçedeki gelişmeleri takip ettiklerini kaydetti.

            Elbistanın Sesi Gazetesi Kurucusu Mehmet Göçer ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ökkeş Saatçı ve Himmet Göçer ile bir süre sohbet eden Özdek, gazete çalışanlarına da başarı dileklerini iletti.

            Yargıtay Üyesi Veli Özdek’e, Un Sandığı kitabını imzalayarak hediye eden Gazeteci Mehmet Göçer ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti. 

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