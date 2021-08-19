Yardımcıoğlu: “Ülke gerçeklerine dönelim”

Yardımcıoğlu, Türkiye’de kaç kişinin çalıştığının net olarak bilinmediğini belirterek, “Sigortasız çalışan sayısının 10 milyonu aştığı ifade edilen bir ortamda yaşıyoruz. TÜİK diye bir kurumumuz var ve yakın zamanda açıkladığı verilere bakınca çalışan sayımızın 28 Milyon olduğunu görüyoruz. Ama SGK verileri ise sigortalı çalışan sayısının, 2020 sonu itibariyle, 21 milyon olduğunu söylemektedir. Hangisine inanmalıyız, bilemiyoruz” dedi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, şöyle konuştu:

“İşçi sayımız 15.2 milyon ve buna 1.8 milyon çırak/stajyer dâhildir. Memur sayımız 3.2 milyon, Bağ-Kur’lu sayısı 2.7 milyon, Emeklilik aylığı alanların sayısı, 9.1 milyon. Kaba bir hesaplamayla 2.2 işçi, 1 işçi emeklisinin maaşını ödüyor… Hayatını sadece ATM’den para çeken bir akademisyen ve fildişi kulesinden kuş uçuran bir siyasetçi olarak devam ettirmediğim, hayatın bizzat hakikatleriyle yüze yaşayan bir insan olarak idame ettirdiğim için iş hayatının yakınında olan dostlarla yaptığım konuşmalarda; ‘Çalışırım ama SGK kaydı istemiyorum’ diyenlerin sayısının arttığını konuşuyoruz. Neden? Çünkü milyonlarca kişi, 1 veya daha fazla kurumdan aldığı yardımın kesilmesini istemiyor! 45 sene prim ödeyeceksin ve prim ödemeyenlerin aldığı yardımdan çok daha az maaş alacaksın! Ayrıca, İhtiyacı olmayanların dahi alabildiği bu yardımlar, insanları çalışmaktan, üretmekten uzaklaştırmakta ve tembelliğe alıştırmaktadır.”

İktidar ve muhalefete seslenen Yardımcıoğlu, “Ekonomi döngüsü basittir: Vatandaş, mal-hizmet üretir… Ve devletin okul, hastane, yol, köprü yapıp sosyal güvenlik kurumlarını güçlendirmesi; mal, hizmet, verimlilik, tasarruf üretimine zemin hazırlaması için kazancından vergi verir. İnsanımızda oluşan; ‘Çalışırım ama SGK kaydı istemiyorum’ gibi düşüncelerin uygulama alanı bulmuş olması, bu döngünün bağlarını kopartır. Var mısınız İktidarıyla, muhalefetiyle ve her çeşit-türden ittifaklarıyla, bizim bu konuya ilişkin tespitlerimizi değerlendirerek üretebileceğiniz bir çözüm? Var mısın Sayın AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan? Var mısın muhalefet ve Millet ittifakı, sizin bu konuda bir sözünüz? Ve öneriniz? Veya şahsi menfaatlerinizi milletin sorunlarının önünden çekme yönünde ortaya koyabileceğiniz bir iradeniz?” ifadelerini kullandı.