Yaralı köpeğe şefkat elini uzattılar

Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi’nde bir köpeğin sırtında ve vücudunun değişik yerlerindeki ağır yaralar nedeniyle can çekiştiğini öğrenen İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sözcüsü Yahya Marangoz, hayvanı tedavisini yaptırmak amacıyla aracına alarak ilçe merkezine doğru yola çıktı. ELHAYKODER Başkanı Şükriye Karagenç’e ulaşan Marangoz, köpeğin durumunu anlattı. Marangoz, Karagenç’in, köpeğin tedavi masraflarını üstleneceğini belirtmesi üzerine veterinerin yolunu tuttu. Yaralı köpeği eski sağlığına kavuşturmak için 3 veteriner, 1 saat 35 dakika süren operasyonda ter döktü. Yaralı köpek, başarılı operasyonun ardından enfeksiyon kapmaması için de ilaçları alınarak sahibine teslim edildi.

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sözcüsü Yahya Marangoz, bu anlamlı çalışmada katkı sunan herkese teşekkür etti.

İnsanlık görevini yerine getirdiklerini belirten Marangoz, “Köpekler bizim can dostumuz. Mahallemizde bir köpeğin vücudunda oluşan yaralar nedeniyle can çekiştiğini öğrenince hemen harekete geçtik. Köpeği ilçe merkezine getirdik ve ELHAYKODER Başkanı Şükriye Karagenç’in desteği ile ameliyatı yapıldı. İlaçları alındı. Köpeği sahibine teslim ettik. Bunu bir insanlık vazifesi olarak gördük. Bizden şefkat bekleyen can dostumuza hayırseverlerin desteği ile yardım eli uzattık. Bu hayırlı işte seferber olan herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.