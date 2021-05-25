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Yaralı kızıl şahin tedavi edilecek

Vatandaşların yaralı olarak bulduğu kızıl şahin, tedavisinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı kızıl şahin tedavi edilecek
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Afşin ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi’nde vatandaşlar arazide uçamayan bir kuş fark etti. Kontrol etmek için gittiklerinde kuşun yaralandığını fark eden vatandaşlar, kızıl şahini koruma altına aldı. Vatandaşlar şefkat elini uzattıkları yaralı şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği görevlilerine teslim etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği görevlileri, duyarlı davranışlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Yaralı kızıl şahinin, tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakılacağı belirtildi.

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