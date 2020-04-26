Yaralı çeltikçi kuşuna güvenlik korucusundan şefkat eli

Kanadından ve ayağından yaralandığı için uçamayan çeltikçi kuşuna şefkat eli uzatan ve evinin bahçesinde besleyen Mehmet Gök isimli güvenlik korucusu, hayvanın tekrar gökyüzünde kanat çırpması için Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edecek.

Ekinözü ilçesine bağlı Kabaktepe Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Gök isimli güvenlik korucusu, tarlasında çalışırken bir kuşun tarlaya düştüğünü gördü. Kuşun tekrar uçmaması üzerine bölgeye giden Gök, hayvanın, daha önce hiç görmediği bir türden kuş olduğunu fark etti. Hareket etmekte zorlanan kuşu kontrol eden Gök, hayvanın kanadından ve ayağından yaralandığını gördü. Kuşu evine götüren Gök, bir veteriner arkadaşı ile irtibata geçerek yardım istedi. Veterinerin tavsiyeleri doğrultusunda kuşun tedavisine başlayan Gök, hayvan için bir kafes bile yaptı.

Evinin bahçesinde beslenen çeltikçi kuşunun, tekrardan doğal hayatına dönmesini istediğini belirten Gök, “Bu kuş, tarlaya düştü. Daha sonra da uçamadı. Yanına gittiğimde yaralı olduğunu gördüm. Ayağında ve kanadında yara vardı. Evime getirerek bir kafese bıraktım. Veteriner arkadaşımla görüştüm. Onun tarif ettiği şekilde yaralara müdahale yaptım. Yavaş yavaş düzeliyor. Tedavisine Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü’nde devam edilmesi gerekiyor. Ben de o zamana kadar çeltikçi kuşuna gözüm gibi bakacağım” dedi.

Daha önce bu tür bir kuşu hiç görmediğini anlatan Gök, “Daha önce bu türde bir kuş hiç görmemiştim. İnternetten araştırınca göçmen bir kuş türü ve adının da çeltikçi kuş olduğunu öğrendim. En güzel özellikleri de tüylerinin güneş ışığına göre aldıkları renkler. Bahçede dolaşırken güneş ışınlarının yansımasına göre, koyu kahverengiden koyu yeşile kadar farklı renklere bürünüyor. Bu güzelliğe şahit olmak çok farklı bir duygu. Ailemizin de maskotu oldu bir bakıma. İnşallah, tedavisi yapılacak ve tekrar ait olduğu doğaya dönecek” ifadelerini kullandı.