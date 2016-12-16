Yanık Merkezinde 2 yılda 18 bin hasta tedavi edildi

Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından, Necip Fazıl Şehir Hastanesi bünyesinde bulunan Yanık Tedavi Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Yapılan yazılı açıklamada, “Necip Fazıl Şehir Hastanemizde hizmet vermekte olan Yanık Merkezimiz 1 Ocak 2014 tarihinde yanık ünitesi olarak açılmıştır. Halkımıza daha geniş bir yelpazede hizmet sunabilmek için yatak kapasitesi 17’ye çıkarılmış, yanık ameliyathanesi ve yoğun bakım oluşturularak yanık merkezi olabilmesi için müracaatta bulunulmuş, 31 Temmuz 2015 tarihinde Yanık Tedavi Merkezi tescili alınmıştır” denildi.

Merkezde 3 genel cerrahi uzmanı, 1 anestezi uzmanı, 26 sağlık personeli, 7 hizmet alımı ile çalışan personel görev yapıyor. Çalışan tüm hekim ve personeller yanık konusunda eğitimlerini tamamlamış olup, alanlarında oldukça deneyimlidir.

Açıklamanın devamında ise, “Açıldığı günden bu yana toplam 18 bin yanık hastası bakılan merkezimizde bin 250 hastadan fazlası yatırılarak tedavi görmüş, 800 yanık hastası ameliyat edilmiştir. Ameliyatlar genellikle yanık bölgesinin ve yanık bölgesinde oluşan ölü dokunun temizlenmesi ve sonrasında gereklilik durumunda yanık bölgesinin hastanın kendi derisi ile kapatılması şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında klasik cerrahi debridmanın yetersiz kaldığı alanlarda tüm dünyada yaygın olarak kullanılan hidrocerrahi debridman sistemleri kliniğimizde de rutin olarak kullanılmaktadır. Majör yanık olgularında eksizyonu takiben eş veya ayrı zamanlı greftleme rutin olarak yapılmaktadır” cümlelerine yer verildi.