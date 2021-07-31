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Yangından etkilenen 5 il ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edildi

Ülkenin başta sahil kesimleri olmak üzere 98 ayrı noktada çıkan orman yangınlarının 88’i kontrol altına alınırken; yangından etkilenen bölgeler, ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edildi.

Yangından etkilenen 5 il ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edildi
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelindeki orman yangınlarındaki son duruma ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, 98 orman yangınının 88'inin kontrol altına alındığının bilgisini verdi.

Pakdemirli, "28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88'ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor” dedi.

Bakan Pakdemirli’nin açıklamasına göre, Adana'da 1, Antalya'da 3, Mersin'de 3, Muğla'da 2, Osmaniye'de 1 yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Diğer yandan AFAD, yangından etkilenen 5 il için ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edildiğini açıkladı. Karar, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye illerini kapsıyor.

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Yangından Etkilenen 5 Il Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi Ilan Edildi