Durmaz’ın evinin önüne gelen hafif ticari araç Zonguldak'ta bulundu. Araç sahibi A.A’nın gözaltına alındığı ve işlemleri için Soma’ya götürüleceği öğrenildi.
Yangında öldü sanılan Elbistanlı madenci cinayete kurban gitmiş
Manisa’da oturduğu evde çıkan yangın sonucu hayatını kaybettiği düşünülen Elbistanlı emekli maden işçisinin, cinayete kurban gittiği belirlendi.
05 Haziran 2020 Cuma 12:06
Manisa’nın Soma ilçesinde uzun yıllar madencilik yaptıktan sonra emekli olan Elbistanlı Hüseyin Durmaz’ın, Hürriyet Mahallesi Onbaşıoğlu Sokak’taki evinde yangın çıkmıştı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, yanan evde Durmaz’ın cansız bedeni bulunmuştu. Ailesi Adana’da olduğu için evde tek başına kalan Durmaz’ın ölümüyle ilgili olarak Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Polis ekipleri, yangının ardından bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak tanık ifadelerine başvurdu. Yangından kısa süre önce apartmanın önüne hafif ticari araçla gelen bir kişinin, binaya girip çıktığı belirlendi. Bunun üzerine Durmaz’ın cansız bedeni üzerinde inceleme yapıldı. Yapılan ilk incelemede, Durmaz’ın vücudunda bıçak yarası tespit edildi. Derinleştirilen araştırma sonucunda Durmaz'ın bıçaklanarak öldürüldüğü, evin de elektrikli sobayla ateşe verildiği saptandı.
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hakan bahçe 5 saat önce
vay hüseyin vay çocukluk arkadaşım Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun rabbim ailesine ve sevenlerine sabırlar versin
Allah rahmet eylesin!