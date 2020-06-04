Yangına uykuda yakalanan çifti, temizlik işçisi kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Doktor Hasanbey Caddesi üzerindeki bir apartmanın 1.katındaki dairede yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Dairede yaşayan E.Y. ve K.Y. çifti ise, yangına uykuda yakalandı. Bölgede çalışan Elbistan Belediyesi’nin temizlik görevlisi, dumana boğulan dairede karı kocanın yaşadığını öğrenir öğrenmez apartmana girdi. Dumandan etkilenen çifti uyandıran temizlik görevlisi, karı kocayı apartmandan dışarı çıkardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucunda yangın, evin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında, evdeki bazı eşyalar zarar gördü.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında dumana maruz kalan çifte, 112 Acil Servis ekiplerince oksijen desteği sağladı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.











