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Yangın paniğe neden oldu

Elbistan’da, Ceyhan Mahallesi’nde Suriyelilerin yaşadığı tek katlı evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın paniğe neden oldu

Yangın, Ceyhan Mahallesi Kale Sokak’ta yer alan ve tek katlı evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evden dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 2 itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Yangın, evin tamamına ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken yangında ölen ya da yaralananın olmaması, büyük şans olarak değerlendirildi.

Yangının, elektrik kontağından çıktığı düşünülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

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Yerel Manşetler
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