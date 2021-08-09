Yangın mağdurlarının yaralarına merhem olacak yardımlar yola çıktı

Yüreğimizi dağlayan orman yangınlarından etkilenenlere destek olma adına ülkenin birçok bölgesinde olduğu gibi Elbistan’da da yardım kampanyası başlatılmıştı. AFAD Elbistan Temsilciliği’nin koordinesinde, Doğu Akdeniz Arama ve Kurtarma Derneği (DAKUD), TEMA Vakfı Elbistan Temsilciliği, Gen Kızılay, siyasi parti temsilcilikleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların yardımları Çarşı Atik Camii ile Şehit Er Rahmi Koldan Meydanı’ndaki çadırlarda kabul edildi. Açılan yardım çadırında kabul edilen kuru gıda, temizlik ürünleri ve mutfak eşyası gibi yardımlar özenle tasnif edilip paketlendi. Elbistan’da toplumun tüm kesimleri, yangından etkilenen vatandaşların yararına merhem olmak için karınca kararınca yardımda bulundu. Çiçek Mahallesi’ndeki vatandaşlar da 6 ton un yardımı yaparak adeta gönülleri fethetti. Toplanan yardımların doldurulduğu kamyon ise, Antalya’nın Manavgat ilçesine uğurlandı.

Burada bir değerlendirme yapan Doğu Akdeniz Arama ve Kurtarma Derneği (DAKUD) Başkanı Ömer Ünsal, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Millet olarak birlik ve beraberlik duygumuzu böyle zor zamanlarda daha çok gösterdiğimizi belirten Ünsal, “Geçen hafta başlattığımız kampanya çerçevesinde vatandaşlarımızdan gelen yardımları, Antalya’nın Manavgat ilçesine gönderiyoruz. Elbistan halkı, yangın bölgelerindeki zor durumda olan kardeşlerimiz için adeta seferber oldu. Destek veren herkesten Allah razı olsun” dedi.

TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç ise, “Elbistan AFAD Temsilciliği öncülüğünde yangın bölgelerinde zarar gören halka yardım amaçlı topladığımız malzemeleri taşıyacak olan yardım kamyonu bugün yola çıktı. Çiçek Mahallesinden Mehmet Sevgili ve Mehmet Ünal önderliğinde mahalle sakinleri tarafından 6 ton un bağışında bulunuldu. Bu bağışların yapılmasına vesile olan arkadaşlarımıza ve Çiçek Mahallesi sakinlerine çok teşekkür ederiz. Ayrıca yardım çadırına yardım yapan yurtdışından ve ilçemizden yardımda bulunan halkımıza, STK’larımıza, siyasi parti temsilcilerimize ve yardım amaçlı yerli esnaflarımızdan yaptığımız alışverişlerimizde bize destek olan, yardımlarını esirgemeyen özveride bulunan tüm esnaflarımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş da, "Bu milletin mayasında birlik beraberlik vardır. Zor zamanlarda hep birliğimizi beraberliğimizi koruduk. Çiçek Mahalle Muhtarımıza ve mahalle sakinlerine 6 bin kilo un yardımı için ayrıca teşekkür ediyor ve ben bu vesileyle tüm Elbistanlı kardeşlerime teşekkür ediyorum” değerlendirmesini yaptı.