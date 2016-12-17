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Yangın apartmanın çatısını küle çevirdi

Elbistan’da 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürülürken, alevleri endişe ile izleyen apartman sakinleri ise sinir krizleri geçirdi.

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Yangın apartmanın çatısını küle çevirdi
 Elbistan’da 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürülürken, alevleri endişe ile izleyen apartman sakinleri ise sinir krizleri geçirdi.

Yangın saat 19.00 sıralarında Kızılcaoba Mahallesi, Kışla Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Ahşap malzemelerin tutuşması üzerine kısa sürede büyüyen alevler, çatının tamamını sardı. Alevleri ve yoğun dumanı fark eden apartman sakinleri ise kendilerini güçlükle dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de caddeyi iki yönlü olarak trafiğe kapattı. 112 Acil Servis ekipleri, olası yaralanmalara karşı yangının olduğu bölgede hazır beklerken Akedaş ekipleri de itfaiyenin müdahalesini kolaylaştırmak için bölgedeki elektriği kesti.

Metrelerce yükselen alevleri söndürmek için zamanla yarış başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Elbistan Kısım Amirliğine bağlı ekiplere yardımcı olmak için Elbistan Şeker Fabrikası’nın itfaiye ekibi de olay mahalline gelerek yangına müdahale etti. Alevler, yaklaşık 2 saatlik çabanın ardından tamamen söndürüldü. Alevlerin söndürülmesinin ardından yangının apartman dairelerinde hasara yol açıp açmadığının belirlenmesi çalışma başlatıldı.

Çatıdaki yangını endişe ile izleyen apartman sakinleri ise sinir krizleri geçirdi. Gözyaşlarına boğulan apartman sakinleri, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Fenalık geçiren apartman sakinlerine 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması büyük şans olarak değerlendirildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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MEHMET 5 gün önce

Geçmiş olsun Allah betrinden korusun gece uyurkende cıkabilirdi yangın,apartman sakinleri sinir krizi gecirmiş bakın başa gelince ne kadar zor degilmi,milletin dag gibi gencecik cocukları ölüp gidiyor birde onları düşünün.Herkes gözünü açsın siyaset kullugu yapmayı bıraksın devlete sahip cıksın ..

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mustafa 4 gün önce

bişey merak ediyorum, sanırım 17 kat olan ruhsat verilmiş binalar var. itfaiye kaç kata kadar müdahale edecek donanıma sahip ? .

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Vatandaş 46 4 gün önce

Çok büyük geçmiş olsun

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