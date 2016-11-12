Yancar’dan, başarılı sporcuya plaket

Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Semih Yancar, 2016 Paralimpik Oyunlarında ülkemize altın madalya kazandıran takımda yer alan başarılı sporcuya, plaket takdim etti.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binasında çalışmakta olan görme engelli Sümeyye Özcan, 2016 Rio Paralimpik Oyunlarında altın madalya alarak, ülkemize takım sporlarında ilk şampiyonluğu getiren Golbol Kadın Milli Takımında yer alıyor.

Ülkemizi başarı ile temsil ederek altın madalya sevinci yaşatan Sümeyye Özcan’ı tebrik eden Genel Sekreter Yancar, bundan sonra da milli sporcuyu desteklemeye devam edeceklerini ifade ederek, spor yaşamında başarılar diledi.