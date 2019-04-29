Yanan orman alanı, yeniden hayat buluyor

Kızılcaoba Mahallesi’nde Şardağı’nın eteklerinde Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) girişimleri ile 2006 yılında oluşturulan hatıra ormanı, aradan geçen 23 yıl içerisinde 3 defa yandı. Dikilen fidanların büyük bölümü de büyüyemeden küle döndü. Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, TEMA Vakfı Elbistan Temsilciliği ile işbirliği yaparak bölgenin yeniden ağaçlandırılması için harekete geçti. Göksun Orman İşletme Müdürlüğü’nden temin edilen 1000 fidan, birçok kurum, sivil toplum kuruluşu ve öğrencilerin katılımı ile toprakla buluşturuldu.

Fidan dikme etkinliğine İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, Kadın Kolları Başkanı Dilek Çevik, Elbistan Şehit Hilmi Özer Eğitim İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kazım Çıtak ve personeli, Bir-Sen Elbistan Temsilcisi Tahsin Çıplak, TEMA Vakfı Kahramanmaraş İl Temsilcisi Abdurrahman Akbolat, TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlileri ve denetimli serbestlik hükümlüleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Fidanlar, el birliği ile kısa sürede dikildi.

Fidan dikimi sonrasında değerlendirme yapan TEMA Vakfı Kahramanmaraş İl Temsilcisi Abdurrahman Akbolat, “Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası ile TEMA Vakfı’nın ortaklaşa yaptığı bir çalışma ile daha önceden yanan ormanlık alanın yeniden hayat bulması adına fidan dikiyoruz. Burada en büyük desteği olan Orman Bölge Müdürlüğümüz ile ETSO Başkan ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Çok da güzel bir alan seçilmiş. İnşallah burada dikilen fidanları korumak için elimizden geleni yapacağız. Biz herkesin bir fidanı olsun istiyoruz” şeklinde konuştu.

TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç ise, ilçede ağaçlandırma konusunda vatandaşlarda bilinç oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, “ETSO ile birlikte ortak çalışma sergiledik. 1000 tane fidanı toprakla buluşturduk. Elbistan’da güzel bir farkındalık oluşturduk. Elbistan’da ağaç dikme kültürünün yerleştiğini düşünüyoruz. Herkesin katkısı ile bu fidanları dikiyoruz. Herkesin eline ve emeğine sağlık” ifadelerini kullandı.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy da, bölgede 2006 yılında ETSO’nın 40.yılı için hatıra ormanı oluşturduklarını hatırlattı. Başkan Paksoy, “2006 yılında bu bölgede bir hatıra ormanı oluşturmuştuk. Burada 3 sefer yangın çıktı. Biz de TEMA Vakfı ile buraya hayata geçirmeye çalışıyoruz. İnşallah da başarılı oluruz” dedi.























