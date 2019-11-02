Yamaç paraşütü başlangıç kursu açılıyor

Açacakları yamaç paraşütü başlangıç kursuna ilişkin olarak bilgilendirmelerde bulunan Elbistan Hava ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Turgut Akbaş, bölgenin yamaç paraşütü sporu için uygun bir doğa yapısına sahip olduğunu söyledi.

Akbaş, “8-18 Kasım tarihlerini kapsayacak kursumuzun ilk 1 haftası dernek binamızdaki teorik eğitimleri ve bilgilendirmeyi kapsamaktadır. Teorik eğitimin ardından kursiyerlerin pratik kazanabilmeleri için yer çalışması yapacağız. Katılımcıların taleplerine göre kurs programımızda değişiklik yapabiliriz. Kursumuza katılmak ya da bilgi almak isteyenler 0532 601 1581 numaralı telefondan ulaşabilirler” ifadelerini kullandı.