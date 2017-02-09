Yalçınlar Cihanet’ten ‘evet’ kampanyasına destek

Yalçınlar Cihanet Kombinası Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Yalçın, yeni anayasa değişikliğini Türkiye’nin geleceği için bir dönüm noktası olarak gördüklerini belirterek, “Daha güçlü demokrasi, büyük ekonomi, istikrarlı yürüyüş ve güçlü bir Türkiye için tüm çalışanlarımızla birlikte ‘evet’ diyoruz” dedi.





Yeni anayasa değişikliği için yapılacak olan referandum süreci, tüm Türkiye’de olduğu gibi Elbistan’ın da ana gündem maddelerinden biri oldu. Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği ile ilgili olarak başlatılan ‘evet’ kampanyasına Yalçınlar Cihanet Kombinası da dahil oldu. Tüm personelleriyle birlikte referandumda ‘evet’ oyu kullanacaklarını kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Yalçın, “Birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, demokrasi anlayışımızı olgunlaştıracak, ülkemizin siyasi ve ekonomik gelişme istikrarına katkı sağlayacak girişimlerin her zaman yanındayız. Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğu dönemde gündeme gelen, milli iradenin tam olarak temsil edilmesine yönelik anayasa düzenlemelerini değerlendiriyoruz. Bu düşünceler ışığında, ülkemizin beklentileri doğrultusunda yeni bir yönetim anlayışına geçişin dönüm noktasını oluşturan anayasa değişikliğinin destekçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Anayasa değişikliğinin Türkiye’ye katacağı en önemli değerlerden birisinin belirsizliklerin ortadan kalkmasına imkan tanıması olduğunu hatırlatan Yalçın, “Nisan ayında halkın onayına sunulacak değişikliğin, ülkemize istikrar katacağını ve ülkemizin geleceğine güvenle bakacağını umuyoruz. Türkiye dünyanın güçlü ülkelerinden birisi olarak, bu gücü daha da geliştirmek ve potansiyelini açığa çıkarmak için 2023 hedeflerini kendisine bir yol haritası olarak belirledi. Bu doğrultuda atılacak adımlar ve yapılacak reformlarda hız, reformun kendisi kadar önemli. Küreselleşen dünyanın hızına ayak uydurmalıyız. Her geçen gün daha da çetinleşen rekabet ortamında ülkemizi öne çıkarmalıyız. Bunun için daha hızlı davranmak, karar alış süreçlerinde daha atik olmak ülkemize oldukça önemli avantajlar sağlayacaktır” dedi.

Yalçınlar Cihanet Kombinası Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Yalçın, şunları söyledi:

“Yatırım yapan, üreten, istihdam oluşturan iş dünyasının bir ferdi olarak koalisyonlar, darbeler ve ekonomik krizler arasında sarkaç gibi salınan bir ülke değil, sorunlarını hızlı ve etkin kararlar alarak çözen bir Türkiye istiyoruz. Millet olmak güçlüklere karşı birlikte durmak, omuz omuza verip yürüyebilmektir. Hiç kuşku yok ki ekonomik büyüme, siyasi istikrarın ve toplumsal mutabakatın olduğu alanlarda yeşerir. Ülkemizin son yıllarda elde ettiği kazanımlarını geleceğe taşımak için bugün üzerimize önemli bir sorumluluk düşüyor. Türkiye’nin istikrarı ve istikrarın da güvencesi için Cumhurbaşkanlığı sistemine biz de ‘evet’ diyoruz.”



