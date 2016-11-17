Yalçın’dan besiciye, buzağı küpesi uyarısı

Kahramanmaraş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Elbistan Şube Başkanı Sadettin Yalçın, bu yıl doğan buzağıların küpelenmesi işlemiyle ilgili olarak besicilere uyarılarda bulundu.

Yalçın, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle doğan buzağıların mutlaka küpelenmesi gerektiğini ifade ederek, “Küpelenmeyen buzağılara destek verilmeyecek” diye konuştu.

Besicilerin yeni doğan buzağılara destek alabilmeleri için bir dizi işlem yapmaları gerektiğini kaydeden Yalçın, “Besicimizin 1 Ocak 2016 tarihinde doğan buzağılarının desteklerden yararlanabilmesi için yıl içinde mutlaka küpelenmesi gerekiyor. Bu küpelenen buzağılar, yıl içinde çiçek, şap ve dişi buzağı S19 aşılarının yapılması aynı zamanda da besicimizin süt ölçümü defterlerini birliğimize vermeleri gerekiyor. Ayrıca doğan buzağıların küpelendikten sonra en az 4 ay işletmede bulunması şartı aranacaktır. Aynı zamanda da buzağının annesinin de besicinin işletmesinde yer alması gerekiyor. Buzağılar küpelenirken birliğimizden gönderim raporu alınarak bu işlemin yapılması gerekiyor. 2016 yılı buzağı desteklemesi almak için birliğimize dilekçe vermeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Milli Tarım projesi kapsamında destek verilen bölgeler kapsamına Kahramanmaraş’ın dahil edilmemesini büyük üzüntü ile karşıladıklarını belirten Kahramanmaraş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Elbistan Şube Başkanı Sadettin Yalçın, “Besicimize bol ve kazançlı bir yıl diliyoruz. Ancak Türkiye’de 32 ilde yüzde 50 hibeli ahır yapma veya canlı hayvan alma desteği verilmektedir. Bu 32 ilin içine Kahramanmaraş’ımız maalesef dahil edilmedi. Ayrıca doğuda yer alan 29 ilde buzağı desteklemeleri hayvan başına 750 TL olarak belirlenmiştir. Kahramanmaraş bölgesi de buna dahil edilmeliydi. Kahramanmaraş bölgesi, her iki destekten de mahrum kalmıştır. Bu durum besicimizi ve çiftçimizi üzmüştür. Kahramanmaraş milletvekillerimize çağrıda bulunuyoruz. Bölgemizin de bu kapsama alınmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.