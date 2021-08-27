Yakalanacaklarını anlayınca tüfeklerini atıp kaçtılar

Bıldırcın ve üveyik sezonunun açılmasının ardından sahadaki denetimler de arttı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, Elbistan’la birlikte Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde Göksun Şefliği ekipleri de Göksun’la birlikte Afşin ilçesinde av koruma ve kontrollerine aralıksız olarak devam ediyor. Elbistan Şefliği ekipleri, avlaklarda ve arazide yaptıkları kontrollerde 26 şahsı denetledi. DKMP Göksun Şefliği ekipleri ise jandarmanın da desteği ile Afşin ilçesine bağlı Tanır Mahallesi’ndeki avlakta yaptıkları koruma-kontrol faaliyetinde yasaya muhalefet eden bir şahıs hakkında işlem yaptı. Söz konusu şahsın silahı da takozsuz olduğu gerekçesiyle muhafaza altına alındı. Aynı bölgede usulsüz avlanan üç şahıs ise, yakalanacaklarını anlayınca silahlarını araziye atarak kaçtı. Atılan silahlar DKMP ekiplerince bulunarak muhafaza altına alındı.

DKMP Elbistan ve Göksun Şefliği ekiplerinin sorumluluk sahasındaki denetimlerinin 7/24 esasına göre süreceği belirtildi.