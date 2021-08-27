Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Hiç aşı olmayan 40 bin kişiye ulaşmak için seferberlik
Hiç aşı olmayan 40 bin...
Silajlık mısırda yüz güldüren hasat
Silajlık mısırda yüz güldüren hasat
Elbistan’ın yeni şehir mezarlığında çalışmalar başlıyor
Elbistan’ın yeni şehir mezarlığında çalışmalar...
Off-road Şenlikleri için geri sayım başladı
Off-road Şenlikleri için geri sayım...
Ekinözü’nde iyiliğin kapısı ‘Sosyal Market’ açıldı
Ekinözü’nde iyiliğin kapısı ‘Sosyal Market’...
banner191
banner162

Yakalanacaklarını anlayınca tüfeklerini atıp kaçtılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerinin yaptıkları av koruma ve kontrol faaliyetinde yasadışı avlanan 3 şahıs, yakalanacaklarını anlayınca tüfeklerini atıp kaçtı. Denetimlerde 1 şahıs hakkında da idari işlem yapıldı.

Yakalanacaklarını anlayınca tüfeklerini atıp kaçtılar
banner167

Bıldırcın ve üveyik sezonunun açılmasının ardından sahadaki denetimler de arttı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, Elbistan’la birlikte Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde Göksun Şefliği ekipleri de Göksun’la birlikte Afşin ilçesinde av koruma ve kontrollerine aralıksız olarak devam ediyor. Elbistan Şefliği ekipleri, avlaklarda ve arazide yaptıkları kontrollerde 26 şahsı denetledi. DKMP Göksun Şefliği ekipleri ise jandarmanın da desteği ile Afşin ilçesine bağlı Tanır Mahallesi’ndeki avlakta yaptıkları koruma-kontrol faaliyetinde yasaya muhalefet eden bir şahıs hakkında işlem yaptı. Söz konusu şahsın silahı da takozsuz olduğu gerekçesiyle muhafaza altına alındı. Aynı bölgede usulsüz avlanan üç şahıs ise,  yakalanacaklarını anlayınca silahlarını araziye atarak kaçtı. Atılan silahlar DKMP ekiplerince bulunarak muhafaza altına alındı.

DKMP Elbistan ve Göksun Şefliği ekiplerinin sorumluluk sahasındaki denetimlerinin 7/24 esasına göre süreceği belirtildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Yakalanacaklarını Anlayınca Tüfeklerini Atıp Kaçtılar