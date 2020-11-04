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Yağışlı hava etkisini sürdürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirme göre Elbistan'da kuvvetli yağışlı hava etkisini sürdürecek.

Yağışlı hava etkisini sürdürecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı tahminlere göre, Elbistan’ı etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış, devam edecek. Tahminlere göre metrekareye 21-50 kg arasında yağış düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Antalya, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yapılan tahminlere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmazken, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.


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