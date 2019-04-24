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Yağışlar, barajları doldurdu

Kahramanmaraş’ta kış mevsimi boyunca etkili olan yağışlar nedeniyle bölgede bulunan barajlar yüzde yüzlük seviyelere ulaştı. Sır ve Menzelet Barajı tamamen dolarken Adatepe Barajı’nda da doluluk seviyesi yüzde 70’e yaklaştı.

Yağışlar, barajları doldurdu

Özellikle son aylarda yoğun şekilde etkili olan yağmur nedeniyle kentte bulunan Sır ve Menzelet barajları tamamen doldu. Yoğun yağış alan yerlerden biri olan Menzelet Barajı'nın çevresinden su seviyesinin doluluk seviyesine çıktığı gözlemlendi. Büyük çoğunluğu Elbistan ve Afşin’deki tarım arazilerini sulamak için Göksu Çayı üzerine kurulan Adatepe Barajı da, yağışlardan nasibini aldı. 500 milyon metreküp su tutma hacmi olan Adatepe Barajı’nda doluluk oranı yüzde 70’lere yaklaştı.

Yağışların bolluğu nedeniyle çiftçilerin bu yıl yüzünün güleceğini söyleyen Selami Demirhan isimli bir çiftçi, "Kahramanmaraş'ta yağışlar verimli geçti ve barajların doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Bu yıl çiftçiler için bereketli bir yıl olacağını düşünüyorum ve böyle olmasını da temenni ediyorum" dedi. 


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Yerel Manşetler
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Abuzitdin Dingiltop 4 hafta önce

Trenam trenam Albıstanın baraçlarından ne haber acaba bu yorumları sayın vekillerde okuyormu??? acep okuyunca bir his doğuyormu içlerinde yoksa gururmu duyuyorla Konuşunca ülkeninin 4. böyük ovasıyık deyi gurur duyyorlarda bir baraç yapdıramadık deyi üzülüyollarmı üzülmen niye üzülüp büzülücünüz yollara da bak kimse birşey demiyor nolucu sanki yırtılan yamırhanın şalvarı yeterki seçim zamanı oy iste bak vatandaş onurlu ve utanmadan nasıl oy veriyor şekerin ,tek,in tki nin satılmasına rağmen malatıya,gösun,darende,gölbaşı ,sarız yolları duble beton daşlı yolların yapıldı içun siz mahzun olmayın sayın vekillerim başınız hep dik dursun

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Sadettin 4 hafta önce

§öğütlü barajı ne zaman dolacak ey milletin vekilleri elbistana bir sulama barajî yapında millet sizi iyi bir şekilde ansın

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Duyarlı Albıstani 4 hafta önce

Söğütlü barajı ne kadar doldu ACABA

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