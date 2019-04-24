Yağışlar, barajları doldurdu

Özellikle son aylarda yoğun şekilde etkili olan yağmur nedeniyle kentte bulunan Sır ve Menzelet barajları tamamen doldu. Yoğun yağış alan yerlerden biri olan Menzelet Barajı'nın çevresinden su seviyesinin doluluk seviyesine çıktığı gözlemlendi. Büyük çoğunluğu Elbistan ve Afşin’deki tarım arazilerini sulamak için Göksu Çayı üzerine kurulan Adatepe Barajı da, yağışlardan nasibini aldı. 500 milyon metreküp su tutma hacmi olan Adatepe Barajı’nda doluluk oranı yüzde 70’lere yaklaştı.

Yağışların bolluğu nedeniyle çiftçilerin bu yıl yüzünün güleceğini söyleyen Selami Demirhan isimli bir çiftçi, "Kahramanmaraş'ta yağışlar verimli geçti ve barajların doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Bu yıl çiftçiler için bereketli bir yıl olacağını düşünüyorum ve böyle olmasını da temenni ediyorum" dedi.





