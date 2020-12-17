Çiftçiler, Türkiye’nin büyük bölümünde olduğu gibi Elbistan Ovası’nda da kuraklık endişesi taşıyor. Özellikle son 6 aydır ciddi bir yağış eksikliği yaşandığı için kıraç topraklara ekilen hububat, suya ihtiyaç duyduğu zamanda yeterli toprak nemini bulamıyordu.
Öyle ki, ekim-kasım ayları arası ekimi tamamlanan hububat için yağış bekleyen üreticiler, iki aydır endişeyle gökyüzünün ne zaman yağmur bulutlarıyla kaplanacağını bekliyordu.
Çiftçilerin merakla beklediği yağmur, her ne kadar istenilen kadar olmasa da yağdı. Son günlerde etkili olan yağmurun, hububat ekinini 'son anda' kurtardığı belirtiliyor.
Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, kuraklık sıkıntısını bir nebze olsun atlatıldığını söyledi.
‘Bir nebze de olsa nefes aldık’ diyen Başkan Bulut, hububatın yeterli çimlenmesi ve çıkışında bu yağışların önemli olduğuna değindi.
Yaptıkları incelemelerde hububattaki çimlenmenin devam ettiğini bildiren Başkan Bulut, “Çiftçimiz, zor bir dönemden geçiyordu. Kıraç arazilere ekilen hububatta yetersiz yağış nedeniyle sıkıntı olacağı endişesini taşıyorduk.
Son yağışlar, endişelerimizi bir nebze olsun giderdi. Tabii, diğer bölgelere baktığımızda Elbistan’a daha az yağış düştü. Ama bu yağışlar, toprağın nemli kalması açısından çok değerli. Buğday ve arpada çimlenme devam ediyor. Yani bitkiler çalışıyor.Kış aylarında yeterli kar yağması da ürünler için önemli tabii. Ama asıl önemli olan baharla birlikte yağışların devam etmesi. İnşallah, bahar aylarında da bu yağışlara kavuşur ve kuraklıkla ilgili korkulu rüya görmeyiz. Çünkü çiftçimiz çok zor şartlarda ekim yapıyor. Kıraçta yapılan tarımsal üretimde yağış olmazsa verim de olmaz” ifadelerini kullandı.