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Yabani mantar yiyen 1 kişi zehirlendi

Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde araziden toplanan yabani mantar yiyen 1 kişi, zehirlenerek hastanede tedavi altına alındı.

Yabani mantar yiyen 1 kişi zehirlendi

Elbistan ve bölgede yenilebilir olduğu kadar zehirli de birçok türü bulunan yabani mantarlar, insanların sağlığını ciddi şekilde tehlikeye sokabiliyor. Doğadan toplanılan mantarlar, zehirli olmaz düşüncesi ile tüketilince ölüme varan kötü sonuçlar doğurabiliyor. Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde yaşayan 34 yaşındaki Mehmet K., zehirsizdir düşüncesi ile yediği yabani mantar yüzünden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Mehmet K., Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından yoğun bakımda sürecek tedavisi için Afşin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Uzmanlar ise, doğada yetişen mantarların tüketilmemesi çağrısını yinelediler.

 


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