Yaban koyunu ve keçisini vuranlara dudak uçuklatacak ceza

DKMP Genel Müdürlüğü, 2021-2022 av dönemine ilişkin av ve yaban hayvanları tazminat bedellerini belirledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli imzasıyla yayımlanan tabloda, koruma altına alınan av ve yaban hayvanları ile merkez av komisyonunca belirlenen sürede avlanmasına izin verilen av hayvanlarının tazminat bedellerine yer verildi. İdari yaptırım cezalarının dahil edilmediği tabloya göre; koruma altındaki hayvanlardan Anadolu yaban koyunu vurmanın cezası 267 bin, alageyik, yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisi vurmanın cezası 60 bin, kızıl geyik vurmanın cezası 35 bin lira olarak belirlendi.

Koruma altında tutulan türlerden biri olan Anadolu yaban koyunları, Nurhak ilçesi kırsalına yerleştirildi. Yaban keçilerinin ise başta Elbistan ve Ekinözü’ndeki popülasyonu ise hızla artıyor. Vurdukları takdirde cezai müeyyideleri çok ağır olan Anadolu yaban koyunlarının korunması için teknolojinin tüm imkanları kullanılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekiplerinin sahada sürekli izlediği koyunlarda çip ve GPS bulunuyor. Uydu üzerinden takip edilen hayvanları korumak için drone kullanılıyor. Bölgeyi havadan tarayan drone, olası avlanma faaliyetlerine karşı görüntü ve fotoğraf çekiyor. Anadolu yaban koyunlarını avlayanlara idari para cezasına ek olarak ciddi hapis cezası veriliyor.