Yaban keçilerini avlamayı gözüne kestirenler fotokapanlara yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hacı Kalınkütük, bugüne kadar koruma altındaki keçilerin peşine düşen 13 kişinin fotokapanla tespit edildiğini ve toplam da 32 bin 500 lira ceza yazıldığını söyledi.

Şu an Elbistan’da Tapkıran ve Şardağı’nda, Nurhak’ta da Tatar Deresi bölgesi ile Engizek bölgesinde sürü halinde geçen yaban keçileri olduğunu belirten Kalınkütük, yaban keçilerini koruma çalışmalarının aralıksız ve taviz vermeden devam edeceğinin altını çizdi.

Kalınkütük, “Bundan yaklaşık 10 yıl önce Kahramanmaraş'ta yaban keçisi popülasyonu yok denecek kadar azdı. En son 2020 yılı sonunda yaptığımız envanter çalışmasında Kahramanmaraş sınırlarındaki yaban keçisi popülasyonunun 1000'in üzerine çıktığını tespit ettik. Tabi bu artıştaki en önemli etkenlerden biri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün av kontrollerindeki fotokapan, drone ve arazi taşıtları gibi araç-gereçler. Bu araçlarla daha etkin bir koruma yapıyoruz. Yine son zamanlarda yaban keçisi popülasyonunun yoğun olduğu yerlerde yaptığımız görüşmeler ve bilinçlendirme çalışmaları neticesinde vatandaşlarımızdaki hassasiyetin artması da bizlere büyük destek oluyor” dedi.

Yaban keçisi avlayanlara uygulanan cezanın 27 bin 500 TL olduğunu belirten Kalınkütük, bu hayvanların peşine düşenlerin de fotokapanlardan kaçamadığını ifade etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürü Hacı Kalınkütük, “Yaban keçisi avlaklarına yoğun miktarda fotokapan yerleştirildi. Bu fotokapanlar sayesinde hem sahadaki yaban keçisi ve yabani hayat popülasyonu izlenmekte hem de usulsüz avlanmaya karşı caydırıcı bir önlem. Ayrıca da buna rağmen buralarda usulsüz avlanmaya yeltenen ve fotokapana düşen avcılara cezai işlem uygulanmakta. Şöyle ki 2020 yılında fotokapana yakalanan, 9 usulsüz av yapan şahsa, yine 2021 yılı Ocak ayı içerisinde 4 şahsa idari para cezası uygulanmıştır” ifadelerini kullandı.



















