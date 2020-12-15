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Yaban keçileri, GPS ve çiple korunacak

Elbistan’da avlanmasının kesinlikle yasak olduğu için üzerine titrenen Anadolu yaban keçileri, uydu vericili GPS, çip ve anlık görüntü paylaşımı yapma teknolojisine sahip fotokapanlarla korunacak.

Yaban keçileri, GPS ve çiple korunacak
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbistan’da 100 yıl sonra tekrar ortaya çıkan Anadolu yaban keçilerinin popülasyonun korunması ve artması için özel çalışmalar sürdürüyor. Sayıları artan ve başta Şardağı olmak üzere dağlık arazileri süsleyen Anadolu yaban keçilerinin, avlanmasının önüne geçmek için daha önceden 7 ayrı noktaya fotokapan kurulmuştu. Yetkililer, bu özel hayvanların kaçak avlanan şahısların hedefi olmaması için teknolojinin tüm imkanlarını kullanmaya başlıyor. Bu çerçevede, Nurhak ilçesinde yeni yaşam alanlarına bırakılan Anadolu yaban koyunlarının korunması için kullanılan yöntemler, Anadolu yaban keçileri için de devreye alınacak.

Kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi planlanan çalışmada, Anadolu yaban keçilerinin boyunlarına GPS tasması ve çip takılacak. Böylece yaban keçilerinin her adımı uydu üzerinden takip edilecek. Bunlara ek olarak da anlık fotoğraf ve görüntü paylaşma teknolojisine sahip fotokapanlar kullanılacak. Fotokapanlar, Anadolu yaban keçilerinin yoğunlukta bulunduğu noktalar başta olmak üzere bölgenin birçok yerine konulacak. Teknolojinin tüm imkanlarının seferber edilerek koruma altına alınan Anadolu yaban keçilerini vurmak isteyenler, böylece tetiğe basmadan önce bir kez daha düşünecek.

Şardağı başta olmak üzere bölgede sayıları artan Anadolu yaban keçilerini avlayanlara, 27 bin TL idari para ve tazminat cezası kesiliyor.


Yerel Manşetler
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Yaban KeçileriGPS Ve çiple Korunacak