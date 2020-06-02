Yaban keçileri, Elbistan dağlarının süsü haline geldi

Özellikle erkek yaban keçileri, Şardağı’nda yerleşim yerlerine yakın bölgelere kadar inerken, kısa süre önce yavrulayan dişiler ise yavrularını gözlerden ve tehlikelerden uzakta büyütmeye çalışıyor.

Elbistan’ın dağlık kesimlerinde uzun yıllar aradan sonra ilk kez görülen Anadolu yaban keçileri, koruma altında tutuluyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimler ve doğaya yerleştirilen fotokapanlar, avlanması kesinlikle yasak olan bu hayvanların sayısında ciddi artış sağladı. Otlamalarından sarp kayalıklarda ustalıkla hareketleri ile dikkat çeken Anadolu yaban keçilerinin sayılarının artması ile yeni yaşam alanları oluşturmaya başladıkları gözleniyor. Sürekli gözlem altında tutulan ve kaçak olarak avlanılması durumunda 20 bin liradan fazla lira para cezası olan yaban keçilerinin sayısı, bu yıl doğan yavrularla birlikte gözle görülür şekilde arttı. Şardağı’nın birçok noktasında yerleşim yerlerine yakın yerde otlayan Anadolu yaban keçileri, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntüleniyor. Çekilen fotoğraflarda geçtiğimiz yıl doğan erkek keçiler dikkati çekiyor. Mart ve Nisan ayı itibariyle yeni yavruları doğan anneler ise, yerlerinden uzakta kalmaya çalışıyor. Anne yaban keçileri, Şardağı’nın daha çok kayalık olmayan noktalarında yavrularını besliyor.

Anadolu yaban keçilerinin doğadaki her hali, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerinin kurduğu fotokapanlarla kayıt altına alınıyor. Çok başarılı bir tırmanıcı ve çok ürkek bir canlı olan Anadolu yaban keçilerinin yaşam alanlarına kurulan fotokapanların kaçak avcılığın önlenmesi noktasında önemli bir caydırıcılık özelliği bulunuyor.













