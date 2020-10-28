Yaban keçileri avlanmaktan kurtuldu

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, Nurhak Çevre Derneği tarafından Nurhak Dağı Devlet Avlağı ve Tatarderesi Devlet Avlağı’ndaki 2 adet yaban keçisinin, av turizmi kapsamında avlattırılmasının yürütmesini durdurulması amacıyla açtığı davanın sonuçlandığını söyledi.

Bölgedeki hayvan ve doğaseverlerin büyük tepkisine yol açan ihaleyle ilgili Kahramanmaraş İdare Mahkemesi’nde görülen davanın kararında, yürütmenin durdurulmasına hükmedildiğini belirten Başkan Bozan, “Mahkeme sonucunda Hak, hukuk ve adalet yerini bularak ihale iptal edilmiştir” dedi.

Başkan Bozan, “Başvuruyu görüşen mahkeme, bilimsel değeri olması veya nesillerinin tehlikeye düşmesi nedeniyle bakanlık tarafından koruma altına alınan yaban hayvanlarının; ancak sayılarının olması gerekenden fazla artması nedeniyle tarıma, hayvancılığa ve ormancılığa zarar verdiklerinin tespit edilmesi halinde ve bu amaca hizmet edecek uygun yöntemler izlenmek suretiyle avlanabileceği, aksi halde korumu altındaki bu hayvanların turizm amacıyla avlanmasının hukuka uygun olmadığı yönünde karar verdi” şeklinde bilgi aktardı.

Bu sonucun alınmasındaki katkılarından dolayı dernek yönetimine ve doğaseverlere teşekkür eden Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, “Nurhak’taki 2 yaban keçisinin ihale ile avlanması konusu, Nurhak Çevre Derneği tarafından mahkemeye taşınmıştı. Mahkeme sonucunda hak, hukuk ve adalet yerini bularak ihale iptal edilmiştir. Bu utanç ihalesini mahkemeye taşıyan Nurhak Çevre Derneğine, sürecin takipçisi ve dernek Avukatı Sayın Özgür Çıkın'a ve kararlılıkla bu sürece tepki koyan Nurhak halkına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.