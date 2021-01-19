Yaban hayvanları için yem toplama kampanyası başlattılar

Kış şartlarının kendisini iyice hissettirdiği bugünlerde yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yem desteği için Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği, Doğu Akdeniz Arama ve Kurtarma Derneği (DAKUD) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü’nce ortaklaşa olarak ‘bir yem de sen bırak’ projesi başlatıldı.

Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, yemleme kampanyası ile ilgili, “Keklik ve tavşan avı sezonun kapanmasıyla birlikte yaban hayatı yemleme çalışmamız olacak. Bu kapsamlı yemleme çalışmasını, Doğu Akdeniz Arama ve Kurtarma Derneği (DAKUD) ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile yapacağız. Yemleme çalışmaları ile ağır kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmasını engellemek ve popülasyonunu da desteklemek istiyoruz. Doğal hayatı desteklemek anlamında kışın bu zamanında doğal hayatta yaşayan hayvanların beslenmeleriyle ilgili problem olmasın diye yemleme yapacağız. Yaban hayatına katkı sunmak amacıyla başlattığımız kampanyaya çiftçi, besici ve doğa tutkunu arkadaşlardan destek istiyoruz. Buğday, mısır kırığı, bayat ekmek, et ve kemik ihtiyacımız vardır. Yem kampanyamıza destek vermek isteyen vatandaşlarımız Güneşli Mahallesi Ulu Sokak Kat:2 No:6 adresine getirdikleri yemleri teslim edebilirler. Şimdiden destek verecek gönül dostlarına teşekkürler” ifadelerini kullandı