Yaban hayvanları için yem toplama kampanyası başlattılar

Başkan Hasan Başaran, buğday, mısır kırığı, yonca ve saman balyası yardımlarının kabul edildiğini söyledi.

Kış şartlarının kendisini iyice hissettirdiği bugünlerde yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakmayı amaçladıklarını belirten Şardağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, tüm doğaseverleri kampanyaya destek olmaya çağırdı.

12 Ocak tarihi itibariyle keklik ve tavşan avı sezonunun kapanacağını belirten Başkan Başaran, “Bu hafta sonu keklik ve tavşan avı kapanıyor. Sezonun kapanmasıyla birlikte yaban hayatı yemleme çalışmamız olacak. Yapılan yemleme çalışmaları ile ağır kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmasını engellemek ve popülasyonunu da desteklemek istiyoruz. Doğal hayatı desteklemek anlamında kışın bu zamanında doğal hayatta yaşayan hayvanların beslenmeleriyle ilgili problem olmasın diye yemleme yapacağız. Doğal hayata katkı sunmak amacıyla başlattığımız kampanyaya çiftçi, besici ve doğa tutkunu arkadaşlardan destek istiyoruz. Buğday, mısır kırığı, yonca ve saman balyası ihtiyacımız vardır. Yem kampanyamıza destek vermek isteyen vatandaşlarımız Güneşli Mahallesi Ulu Sokak Kat:2 No:6 adresine getirdikleri yemleri teslim edebilirler. Şimdiden destek verecek gönül dostlarına teşekkürler” ifadelerini kullandı.