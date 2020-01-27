Yaban hayvanları için doğaya 5 ton yem bıraktılar

Yaklaşık 50 kişilik gönüllü grubu, kilolarca ağırlıktaki saman ve ot balyaları ile yem dolu çuvalları, karla kaplı dağlık arazide sırtlarında taşıyarak, yaban hayvanlarının kışı atlatmasına yardımcı oldu.

Şardağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği ile Doğa Koruma Milli Parklar Elbistan Şefliği’nin organizesi ile yaban hayvanları için başlattığı kampanya kapsamında esnafların, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların desteği ile 5 ton yem toplandı. Saman, ot ve buğday gibi yemler, 4x4 arazi araçlarına yüklenerek Elbistan’daki 4 avlakla birlikte Ekinözü ve Nurhak ilçelerindeki avlaklara doğru yola çıktı. Yemleme programına katılan yaklaşık 50 doğasever, Karahasanuşağı bölgesinden başladığı çalışmayı, Şardağı eteklerinde tamamladı. Yaklaşık 7 saat süren yemleme çalışması sonucunda 5 ton yem, yaban hayvanlarının kolay ulaşacakları noktalara bırakıldı.

Şardağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, ilçe genelinde yoğun ilgi gören kampanyaya destek olan herkese teşekkür etti.

Doğaya bıraktıkları yemler ile yaban hayvanlarının kışı atlatmalarına katkı sunduklarını belirten Başaran, “Yaban hayvanları için başlattığımız kampanya, toplumun hemen her kesiminden büyük destek gördü. 5 ton gibi bir yem toplandı. Vatandaşlarımız, esnaflarımız, kamu kuruluşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız bu kampanya için seferber oldu. Türkiye’ye örnek olacak bir kampanyaya imza attığımız için mutluyuz. Çorbada benim de tuzum olsun diyen hemşerilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Yem desteği kadar bu yemleri yaban hayvanlarının ulaşabileceği noktalara bırakmanın da önemine işaret eden Başkan Başaran, “Bu yemleri, yaban hayvanlarının ulaşabileceği noktalara bırakmak çok zahmetliydi. Gönüllü olarak kampanyamıza katılan herkes, bir işin ucundan tuttu. Sarp ve karla kaplı arazide birbirine omuz vererek saman balyalarını, buğday çuvallarını taşıdı. Çok güzel bir dayanışma sergilendi. Bölgemizde etkili olan kış şartları, doğada yaşam savaşı veren yaban hayvanlarını olumsuz etkiliyor. İnşallah yaban hayvanları, bu yemlerle kışı daha kolay atlatacak. Bu kampanyada bizlerin yanında olan Elbistan Kaymakamımız Sayın Özkan Demir’e, Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e, Doğa Koruma Milli Parklar Elbistan Şefliği Memuru Güray Türk’e, Göksun Avcılar Atıcılar Spor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Özaktürk’e, Nurhak Avcılar Atıcılar Derneği Ali Özdemir'e, ELOFF’a, ELKUD’a, EKARDER’e, esnaflarımıza, işadamlarımıza, avcılarımıza ve üyelerimizle vatandaşlarımıza teşekkürü borç bilirim” şeklinde konuştu.

































