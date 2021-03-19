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Yaban hayvanları için 1630 metre rakımda su arıyorlar

Devlet Su İşleri (DİS) Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü adına, yaban hayvanları için 1630 metre rakımda su kuyusu açılıyor.

Yaban hayvanları için 1630 metre rakımda su arıyorlar
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Yaklaşık 150 metre derinliğe sahip olacak kuyu, doğada su bulamayan yaban hayvanlarına can katacak.

DSİ 20. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 19.Sondaj Şube Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü adına, Ekinözü ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde sondaj kuyusu açıyor. Yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılayacak sondaj, Salavan Dağı’nın 1630 metre kotunda zor arazi şartlarında açılıyor.

150 metre derinlikten elde edilecek su, bölgede sayıları her geçen gün artan yaban keçileri ile diğer yaban hayvanlarının su sıkıntısının ortadan kaldırılmasında büyük önem taşıyor.

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