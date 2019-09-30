Whatsapp İletişim Hattına 5 ayda 5 bin 200 başvuru

Her türlü öneri, talep ve şikâyetlerin fotoğraf ve video olarak iletilmesini sağlayan Elbistan Belediyesi Whatsapp İletişim Hattı’na 5 ayda yaklaşık 5 bin 200 adet başvuru yapıldı. Bu başvuruların da 5132 tanesi sonuçlandırılarak vatandaşlara bilgi verildi.

Whatsapp iletişim hattı ile ilgili Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, “Yaklaşık 5 ay önce vatandaşlarımızın belediyeye daha kolay ulaşması, talep ve isteklerini daha hızlı iletebilmesi için günümüzün en yaygın ve hızlı iletişim ve paylaşım platformu olan Whatsapp İletişim Hattını hayata geçirdik. Bu 5 aylık süre zarfında 0552 464 46 46 numaralı Whatsapp İletişim Hattımıza 5 bin 200 adet başvuru yapılmış, yapılan başvurular titizlikle incelenerek ilgili müdürlüklerimizce 5 bin 132 adedi sonuçlandırılmıştır. Halen 68 başvuru ise ilgili müdürlüklerimizce inceleme aşamasındadır.

Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında halkımız ile iç içe olmaya, onların sorunlarını ve bizden beklentilerini her zaman dinlemeye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımız ile belediyemizin iletişimini güçlendirerek, sorunların daha hızlı çözülmesi için gayretlerimiz devam ediyor. Whatsapp İletişim Hattı ile bazen bizim göremediğimizi vatandaşımızın görerek bizimle en hızlı şekilde paylaşabileceklerdir” denildi.