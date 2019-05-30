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Whatsapp hattına 1 ayda 1230 başvuru

Elbistan Belediyesince vatandaşların belediyeye daha kolay ulaşması, talep ve isteklerini daha çabuk iletebilmesi için bir ay önce hayat geçirdiği Whatsapp İletişim Hattına rekor sayıda başvuru yapıldı.

Whatsapp hattına 1 ayda 1230 başvuru

Her türlü öneri, talep ve şikâyetlerin fotoğraf ve video olarak iletilmesini sağlayan Elbistan Belediyesi Whatsapp İletişim Hattı yaklaşık bir ay önce hayata geçmesine rağmen 1230 adet başvuru yapıldı. Bu başvuruların da 1186 tanesi, sonuçlandırılarak vatandaşlara bilgisi verildi.

Whatsapp iletişim hattı ile ilgili Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, “Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’ün talimatıyla yaklaşık 1 ay önce hayata geçen proje ile vatandaşların belediyeye bildirmek istedikleri sorunların çözümü için günümüzün en yaygın ve hızlı iletişim ve paylaşım platformu olan Whatsapp İletişim Hattı kullanılmaya başlanmıştır. Bu bir aylık süre zarfında 0552 464 46 46 numaralı Whatsapp İletişim Hattımıza 1230 adet başvuru yapılmıştır. Görevli personelimiz bu başvuruları titizlikle inceleyerek ilgili müdürlüklerimize sevk etmiştir. Şu ana kadar yapılan 1230 başvurunun 1186 adedi sonuçlandırılarak vatandaşımıza bilgi verilmiştir. Halen 44 başvuru ise ilgili müdürlüklerimizce inceleme aşamasındadır.

Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında halkımız ile iç içe olmaya onların sorunlarını ve bizden beklentilerini her zaman dinlemeye gayret ediyoruz. Bu yönden bir sorunumuz yok. İletişimi güçlendirmek bazen bizim göremediğimizi vatandaşımız görerek bizimle en hızlı şekilde paylaşabilecektir” denildi.

 

 

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Ahmet 15 saat önce

Hani yollar seçime 1 hafta kala yapılmaya başlanmıştı cukurlar araba boyunda sanayiden cıkamaz olduk ne olacak bu yolların durumu

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ELBİSTAN 17 saat önce

AMA MALESEF MSJ ATTIK NOLDU HIC BIRI YAPILMADI BUNLARLA GELMEYIN ARKADAS YAPIN OYLE GELIN YOLLAR TOZ TOPRAK ICINDE ISIKLANDIRMA YOK KANALLARI CEYHANI PISLIK GOTURUYOR.

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necati genç 17 saat önce

elbistanın hangi sorunlarına çözum buldunuz

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Xmen 14 saat önce

Umudunu kaybetmeyen 1230 kişi

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