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Voleybol takım kaptanı Evin: “Elbistan için mücadele edeceğiz”

Voleybol Kadınlar Ligi’nde Elbistan’ı temsil edecek voleybol takımının kaptanı Burcu Evin, Elbistan’ın ismini duyurmak ve başarılı sonuçlar alabilmek için sahada mücadele edeceklerini söyledi.

Voleybol takım kaptanı Evin: “Elbistan için mücadele edeceğiz”
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Voleybol Kadınlar 1. Ligi B Grubu’nda mücadele edecek olan Elbistan Voleybol Takımı, ilk maçını 13 Ekim’de Pursaklar Voleybol İhtisas’la oynayacak. Elbistan Kadın Voleybol Takım kaptanı Burcu Evin, sezonun başlamasına kısa bir süre kala ilçeye gelerek çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Evin, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bayanların spor yapmasını desteklemek herkesin yapabileceği bir iş değil. Onun arkasındaki ekibe hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Daha çok yeni bir oluşumuz. Maçlarımıza 1 ay var. Bu bizim için çok az bir süre.  Biz elimizden geldiğince yöneticilerimiz ve antrenörlerimiz sayesinde bu takımı oluşturup sizler gibi Elbistanlı olmak için geldik buraya. 7 ay boyunca burada olacağız ve Elbistan’ın ismini her yerde duyurmak için elimizden gelen mücadeleyi sahada farklı şekillerde vereceğiz. Sizlerin desteğini burada bir güç olarak görüp, sahada güzel işler başaracağız” dedi.

Genç kızlara ve çocuklara iyi birer idol, örnek olabilmeyi önemsediklerini ifade eden Evin, tüm Elbistanlıları tribünden takımlarına destek olmaya çağırdı.

 


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