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Vizyon İletişim'den Iphone kampanyası

Turkcell Elbistan Bayii Vizyon İletişim, Iphone 7 ve Iphone 7 Plus telefonlarda kampanya düzenledi

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Vizyon İletişim'den Iphone kampanyası

Turkcell Elbistan Bayii Vizyon İletişim, Iphone 7 ve Iphone 7 Plus telefonlarda kampanya düzenledi

Kampanya hakkında bilgi veren Vizyon İletişim Sahibi Ergün Taşolar, “Numarasını Turkcell’e taşıyan, yeni faturalı hat alan veya faturalı hat kullanan Turkcell kullanıcılarına Iphone 7 ve Iphone 7 Plus telefonlarda indirim kampanyası mevcut. Turkcell Vizyon İletişim farkıyla Iphone 7 telefonu 3 bin 199 TL’ye, Iphone 7 Plus modelini de 3 bin 749TL’ye kampanyalı olarak satışını gerçekleştiriyoruz.  Kampanyamızdan faydalanmak isteyen herkesi işyerimize bekliyoruz.”

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turkcell mustafa 2 ay önce

kampanya tum turkcell bayılerınde gecerli

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