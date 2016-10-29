Vizyon İletişim'den Iphone kampanyası

Turkcell Elbistan Bayii Vizyon İletişim, Iphone 7 ve Iphone 7 Plus telefonlarda kampanya düzenledi

Kampanya hakkında bilgi veren Vizyon İletişim Sahibi Ergün Taşolar, “Numarasını Turkcell’e taşıyan, yeni faturalı hat alan veya faturalı hat kullanan Turkcell kullanıcılarına Iphone 7 ve Iphone 7 Plus telefonlarda indirim kampanyası mevcut. Turkcell Vizyon İletişim farkıyla Iphone 7 telefonu 3 bin 199 TL’ye, Iphone 7 Plus modelini de 3 bin 749TL’ye kampanyalı olarak satışını gerçekleştiriyoruz. Kampanyamızdan faydalanmak isteyen herkesi işyerimize bekliyoruz.”