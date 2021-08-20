Vizontele Köyde' projesi ile sinema ayaklarına geldi

Elbistan Gençlik Merkezi tarafından kırsal mahallelerdeki kadın, erkek, yaşlı, genç ve çocuk ayırt etmeksizin aileleriyle beraber sinemada film izlemelerini sağlamak için bir proje hazırlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanan "Vizontele Köyde" projesi kapsamında, kırsal mahalle meydanlarına kurulan açık hava sinemasıyla, genç yaşlı, çoluk çocuk tüm köy halkının aileleriyle birlikte film izleyip sinema keyfi yapmaları sağlanıyor. Yere serilen minderlere oturan çocuklar ön sırada yerini alırken yaşlı amcalar sahnenin kurulduğu mekâna yakın evlerin damında yerlerini aldı. Sinema kültürünün olmazsa olmazı patlamış mısırlar ise film başlamadan önce izleyicilere ikram ediliyor.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mevlüt Türkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın onay verdiği proje ile birçok kırsal mahallede, daha önce sinemaya gitmemiş gençleri, çocukları ve aileleri sinema ile buluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Gençlerin aileleriyle beraber açık hava sinemasına büyük ilgi gösterdiğini belirten Türkan, şöyle konuştu:

Elbistan Gençlik Merkezi olarak ’Vizontele Köyde’’ Projesi kapsamında eğlence sektörünün başında gelen sinema etkinliğini köylerimize taşıyoruz.

‘’Vizontele Köyde’’ Projesi kapsamında kırsal mahallerde kurduğumuz açık hava sinemasıyla köy hayatı yaşayan gençlerimizde milli ve kültürel değerler yönünde farkındalık oluşturarak gençlerimizi hayata hazırlıyoruz.

Daha duyarlı bir neslin yetişmesi için gençlerimizin kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkıda bulunup, hayal gücünü geliştirmesine imkan sağlamak amacıyla, gençlik Merkez’imize gelme imkanı bulunmayan gençlerimizin ayağına biz gidiyoruz."

Proje kapsamında ilk kez sinema keyfi yaşayan çocuklar ve gençler de kendilerine bu imkanı sunan Gençlik Merkezine teşekkür ettiler.