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Virüsün nişan töreninden yayıldığı mahallede bilanço ağırlaşıyor

Nişan merasiminden bulaşan koronavirüs nedeniyle karantinada tutulan Afşin’e bağlı Hüyüklü Mahallesi’nde bilanço ağırlaşmaya başladı.

Virüsün nişan töreninden yayıldığı mahallede bilanço ağırlaşıyor
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 Nişan merasimine katıldıktan sonra karantina tedbirleri uygulanan ilçeye bağlı Hüyüklü Mahallesi'nde bilanço ağırlaşıyor. Afşin Hıfzıssıhha Kurulunun 8 Mayıs 2020 tarihinde aldığı kararla karantina tedbirleri uygulanmaya başlanılan Hüyüklü Mahallesi'nde pozitif vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor. Akrabalar arasında yapılan nişan merasimin ardından ilk önce 4 daha sonra 3 kişide korona virüs görülmesiyle karantinaya alınan Hüyüklü Mahallesi'nde vaka sayısının 50'ye ulaştığı öğrenildi. Nişan merasimin yapıldığı Afşinbey Mahallesi Boşnak Küme Evlerindeki üç ev de Afşin Hıfzıssıhha Kurulunun bugün aldığı kararla karantinaya alındı. Jandarmanın bütün giriş-çıkışları kapattığı Hüyüklü Mahallesi ve Boşnak küme evleri bölgesinde filyasyon ekiplerinin test çalışması sürüyor.

Testleri pozitif çıkan ve korona virüs şüphesi taşıyan kişilerin tedavileri Elbistan Devlet Hastanesinde devam ediyor.


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