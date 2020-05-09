Virüsü nişan töreninde kapmışlar

Karantinaya alınan Afşin’e bağlı Hüyüklü Mahallesi’nde koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişilerin aynı nişan merasimine katıldıkları ortaya çıktı.

Afşin Hıfzıssıhha Kurulun aldığı kararla koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hüyüklü Mahallesine giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı. Karantinaya alınan Hüyüklü Mahallesinde ilk olarak 4 daha sonra da 3 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Pozitif çıkan vakaların tamamının kısa bir süre önce Afşin ilçe merkezinde aile arasında yapılan ve sadece yakın akrabaların olduğu nişan merasimine katıldıkları bildirildi. Söz konusu aile fertlerinin hastalığı nereden ya da kimden kaptığının belirlenmesi için çalışma başlatılırken jandarmanın bütün giriş-çıkışları kapattığı Hüyüklü Mahallesinde sağlık ekipleri yaklaşık 40 kişiye daha test yapıldı.

Daha önce testleri pozitif çıkan ve Koronavirüs şüphesi taşıyan 7 kişinin tedavisi ise Elbistan Devlet Hastanesinde devam ediyor.