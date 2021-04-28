Virüsten kurtulmaya vesile olsun diye kurban kestiler

Avrupa İğdeliler Derneği’nin, 1 yıldan fazla bir süredir boğuştuğumuz koronavirüs salgınının bitmesi için kurban kesildi. Kurban kesimi İğde Mahallesi’nde mahalle halkının katılımıyla gerçekleştirildi. Kurban kesimi öncesinde eller semaya açılarak dua edildi. Yaklaşık 15 bin TL’ye alınan büyükbaş hayvan, tekbirler eşliğinde kesildi. İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Memet Önat, başkan yardımcısı Şener Armut ve basın sözcüsü Yahya Marangoz da kurban kesiminde hazır bulundu.

Kurban kesimiyle ilgili olarak değerlendirme yapan İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği basın sözcüsü Yahya Marangoz, kurbanın alınmasıyla ilgili tüm sürecin Avrupa İğdeliler Derneği’nce yapıldığını söyledi.

‘Avrupa’daki dernek yönetimimizden ve arkadaşlarımızdan Allah razı olsun’ diyen Marangoz, “Kurban, nimete karşı şükrümüzü göstermektir. Ayrıca kurban ibadeti belaları ve musibetleri uzaklaştırır. Ayrıca kurban ibadeti toplumda sosyal barışın, huzurun oluşmasına katkı sağlar. Avrupa İğdeliler Derneği Başkanımız Hacı Ahmet Horuz ve yönetimindeki arkadaşlarımız da bu düşünce ile hareket ederek kurban kesme kararı aldılar. Bu kurbanı virüsün bitmesi için kestik. Allah hayırlarını kabul eylesin. Bizler de böyle bir güzelliğe vesile olduk. Yaklaşık 15 bin liraya mal oldu. Başta mahalledekiler olmak üzere ilçe merkezindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak” dedi.

Avrupa İğdeliler Derneği Başkan Yardımcısı Bahattin Saykın ise böylesi anlamlı bir hayra vesile olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Her ne kadar mahallelerinden ve vatanlarından uzakta olsalar da kalplerinin Türkiye için attığını belirten Saykın, “Virüs musibeti tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sürüyor. 1 yıldan fazla bir süredir bu belayla başa çıkmaya çalışıyoruz. Biz de Avrupa İğdeliler Derneği olarak musibetlerin, sıkıntıların, belaların uzaklaştırılmasına vesile olsun düşüncesiyle bu kurbanı kesmeye karar verdik. Tamamen Avrupa İğdeliler Derneği’nin organizesi ile bu işi gerçekleştirdik. Allah kabul etsin. Başkanımız Hacı Ahmet Horuz ve yönetimdeki tüm arkadaşlarımızla hayırsever kardeşlerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.