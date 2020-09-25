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Virüsle mücadelenin ‘beyaz meleğinden’ moral yükseltecek hareket

Elbistan Devlet Hastanesi’nde bir hemşire, Covid-19’la mücadelede zorlu görev şartlarına rağmen hastaların ve mesai arkadaşlarının en çok ihtiyaç duyduğu moral ve motivasyonu sağlamak için anlamlı bir davranışa imza attı.

Virüsle mücadelenin ‘beyaz meleğinden’ moral yükseltecek hareket
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Mart ayından beri ülkemizi saran salgınla mücadelenin en ön safında sağlık çalışanları geliyor. Bu yükü büyük bir özveriyle omuzlayan doktorundan hemşiresine tüm sağlık personelleri, sergiledikleri çaba ile iftihar kaynağı oluyor. Özellikle hastanelerdeki Covid-19 servislerinde çalışan personeller, gece gündüz demeden, hatta evlerine gitmeden, çocuğunu bile göremeden fedakarca görev yapıyor. Bütün mesailerini hastalarla geçiren sağlık personelleri, bu süreçte virüs kaparak kendi hayatlarını tehlikeye atsalar da kendi mutluluklarını unutup hastalara moral ve motivasyon vermek için de çaba gösteriyor. Tedavi için hasta odalarına girerken, tulum, gözlük ve maske kullanan hemşireler, zor şartlar altında görev yapmalarına rağmen yüzlerindeki tebessümü eksik etmemeye çalışıyor.

Elbistan Devlet Hastanesi’nde bir hemşire, özellikle Covid-19 tedavisi gören hastaların sürekli gördükleri beyaz tulumu, rengarenk çiçek desenleri ile boyayarak sağlık personeline yapılan şiddete ve hakarete rağmen serviste tedavi gören hastalara moral ve motivasyon vermeye çalıştı. Hemşirenin rengarenk tulumunu gören hastalar, bu anlamlı düşüncesinden dolayı hemşireye teşekkür ettiler. Elbistan Devlet Hastanesi yönetimi de, personelini bu ince davranışından dolayı kutladı.


 


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Virüsle Mücadelenin ‘beyaz Meleğinden’ Moral Yükseltecek Hareket
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