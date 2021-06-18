Virüsle mücadelede sevindirici haber

Covid-19 servislerine çevrilen polikliniklerin de normale dönmesi de ilk vakanın Nisan 2020’de görülmeye başladığı Elbistan’daki salgın sürecinin en önemli gelişmelerden biri oldu.

Dünyanın tamamını saran ve ülkemizde Mart ayından itibaren görülen Covid-19, 143 bin nüfuslu Elbistan’da kendisini Nisan 2020’de gösterdi. Bu ayın başından itibaren tırmanan vaka sayıları nedeniyle 13 Nisan’da bir mezranın karantinaya alındı. Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm ise, karantinaya alınan mezrada gerçekleşti. Haziran 2020 itibariyle yeni normal yaşam adı altında başlayan süreçle birlikte ülke çapındaki virüs sayıları, ciddi oranda arttı. Elbistan’da da tedbirlere tam uyumun sağlanamaması, vatandaşların uyarıları kulak ardı etmesi, vaka sayılarını tırmandırdı. Ağustos ve Eylül ayları, vaka sayılarının pik yaptığı dönemler oldu. Öyle ki; Elbistan’da günlük vaka sayıları 3 haneli rakamları gördü. Bu olumsuz tablo, ölüm rakamlarına da yansıdı. Elbistan, Eylül 2020’de günlük 4-5 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğine şahit oldu.

Bu süreçte 355 yataklı A2 Grubu hizmet rolünde olan Elbistan Devlet Hastanesi bünyesinde 1.seviye erişkin yoğun bakım servisi 5 yatak artırıldı. Elbistan Devlet Hastanesi’nde normal 3. basamak yoğun bakım yatak sayısı 10, Covid-19 3. basamak yoğun bakım yatak kapasitesi 13, Covid-19 2. basamak yoğun bakım yatak sayısı 9 ve normal 1.basamak yoğun bakım sayısı da 10 olarak belirlendi.

Elbistan’daki vaka sayıları inişli çıkışlı grafiğini 2021 yılının ilk ayında da sürdürdü. Mayıs ayındaki tam kapanma süreci öncesinde tekrar artan vaka sayıları, bu dönemin ardından tekrar düşüşe geçti. Tam kapanmanın etkisi ve ülke genelinde olduğu gibi Elbistan’da da artan aşılama oranları vaka sayılarının sıfır seviyelerine doğru çekilmesini sağladı. Salgının başından beri, virüsle mücadelenin en ön safında yer alan Elbistan Devlet Hastanesi’nde açılan Covid-19 servislerinin sayısı da peş peşe azaltıldı. En son olarak da Covid-19 yoğun bakım servisi, hastalığı ağır geçiren hasta olmaması nedeniyle kapatıldı. Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki Covid-19 servisi 1’e düşürülürken burada da tedavi gören hasta sayısı da tek haneli rakamlarda seyrediyor.

Elbistan Devlet Hastanesi, Covid-19 aşılama programında da yeni yaş ve meslek gruplarının dahil edilmesiyle birlikte en yoğun günlerini yaşıyor. Yoğunluğa bağlı olarak Elbistan Devlet Hastanesi’nde aşı polikliniği sayısı maksimum sayıya ulaştı.