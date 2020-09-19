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Virüse yakalananları 30 santimlik hortum hayatta tutuyor

Koronavirüsün (Kovid-19) akciğerinde açtığı tahribatla birlikte nefes almakta güçlük çeken hastaları, 30 santimlik solunum hortumu hayatta tutuyor.

Virüse yakalananları 30 santimlik hortum hayatta tutuyor
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Yaptırdıkları testleri pozitif çıkan koronavirüs hastalarından solunum desteğine ihtiyaç duyanları hayata bağlayan parmak kalınlığındaki 30 santimlik hortum, hastanın ağzından ciğerlerine kadar itiliyor. Bu işlemi yapabilmek için koronavirüs hastası tamamen uyutulup, kasları geçici süreyle felç ediliyor. Hortumun akciğere itilmesi sırasında, bilinci açık bir insanın dayanamayacağı kadar acı vermesi nedeniyle geçici felç işlemi yapılıyor. Akciğerlere ulaşan hortum, solunum cihazına bağlanarak hastanın ciğerlerine oksijen ve kuru hava veriliyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Elbistan’da da artan ölümlerin birçoğunu, bu şekilde tedaviye cevap veremeyen hastalar oluşturuyor. Uzmanlar ise, çok ciddi operasyonla gerçekleştirilen bu işleme, normal bir insanın bünyesinin kaldıramayacağı acılar verdiğini belirtiyor. Özellikle maske, mesafe ve temizlik kuralına uyulmaması durumunda virüsün bulaşmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan uzmanlar, ‘Bana bir şey olmaz’ diyenlere de çağrıda bulunuyorlar.



 


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Virüse Yakalananları 30 Santimlik Hortum Hayatta Tutuyor
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